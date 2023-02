FC Bayern Liga-Topspiel: Nagelsmann baut auf "Vertrauensperson" Müller

"Er wird wieder spielen. Er hat gut trainiert."

In dieser Woche habe er "mit Thomas lange gesprochen", berichtete Nagelsmann am Freitag. Und ein Ergebnis ist, dass Müller an diesem Sonntag (17.30 Uhr/DAZN) in der Allianz Arena das Münchner Team wieder als Kapitän anführen wird. "Er wird wieder spielen. Er wird nicht auf der Bank sitzen, sondern beginnen. Er hat gut trainiert", sagte Nagelsmann.