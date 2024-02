FC Bayern München: Eberl naht: Trainersuche und Kaderfragen wichtige Aufgaben

Dazu würde Eberl maßgeblich mögliche Veränderungen am Kader in die Wege leiten. "Wir müssen uns am Ende der Saison hinsetzen und analysieren, was ist los, warum spielen wir nicht so gut", sagte Aufsichtsratsvorsitzender Hainer. "Liegt es nur am Trainer oder müssen wir auch in der Mannschaft was ändern."