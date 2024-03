FC Bayern München Glückwunsch an Bayer - "Ihr sucht Eier, ich den Trainer"

Bayern müssen sogar in den Rückspiegel schauen

Auf 13 Punkte ist der Rückstand auf den in dieser Saison unbesiegbaren Tabellenführer Leverkusen angewachsen. Zwar hoben die Bayern-Protagonisten reihenweise hervor, dass die Meisterschaft erst entschieden sei, wenn rechnerisch nichts mehr gehe. Aber an den zwölften Titel in Serie glaubt keiner wirklich mehr.

Vielmehr solle man "mal in den Rückspiegel schauen, was da passiert", mahnte Eberl. "Wir sollten unsere Hausaufgaben machen, unsere Spiele gewinnen und die Champions League sichern." Zehn Punkte beträgt der Vorsprung auf Rang fünf.

Nur drei sind es für den BVB, der aber auf Kurs Minimalziel liegt. "Das muss noch mehr Hunger in uns wecken", sagte Trainer Edin Terzic vor "extrem wichtigen Wochen". Diese Leistungen müsse man "zur Gewohnheit" machen. Im Kampf um die Königsklassen-Qualifikation und für das Viertelfinale dort gegen Atlético Madrid bringt der erste Liga-Erfolg seit zehn Jahren in München viel Selbstvertrauen. "Das war ein wichtiger Sieg, aber wir wissen, dass wir in den nächsten Wochen noch viele wichtige Spiele haben", sagte Sportdirektor Sebastian Kehl.