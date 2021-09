FC Bayern München Goretzka freut sich auf die alte "Liebe" Bochum

"Es ist meine Heimatstadt, mein Heimatverein, in dem ich mein halbes Leben groß geworden bin. Das ist für mich eine absolute Wohlfühloase gewesen", schilderte der 26-Jährige. "Ich habe wenige Minuten vom Stadion entfernt gewohnt und hatte entsprechend kurze Wege, um dort zu trainieren oder als Fan im Stadion zu sein."

Als gestandener Fußball-Nationalspieler und seit dieser Woche bis 2026 gebundener Bayern-Star strebt Goretzka am Samstag (15.30 Uhr/Sky) nach einer starken Münchner Woche mit einem 4:1 in Leipzig und dem 3:0 in Barcelona den nächsten Rekordmeister-Sieg an. "Wir wollen das Spiel gewinnen und in der Bundesliga weiter erfolgreich sein", sagte Trainer Julian Nagelsmann. Der 34 Jahre alte Trainer kündigte an, dem einen oder anderen Spieler eine Pause geben zu wollen. "Aber im Normalfall nicht auf acht Positionen", sagte Nagelsmann. Die Mannschaft sei die Belastung gewohnt und er wolle das Spiel auch keinem seiner dauerhungrigen Profis "wegnehmen".