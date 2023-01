FC Bayern München Hainer vertraut Nagelsmann - Unterstützung von Kimmich

Wichtiges Pokalspiel

Schon am Mittwoch (20.45 Uhr) müssen die Bayern im Achtelfinale des DFB-Pokals beim Bundesliga-Konkurrenten FSV Mainz 05 antreten. "Klar ist, dass wir gewinnen müssen. Da müssen wir anders auftreten", mahnte Kimmich.

Von Ehrenpräsident Uli Honeß (71) gab es via "Kicker" (Montag) ebenfalls eine Ansage an die Münchner Profis: "Ich bin enttäuscht von der Leistung der Mannschaft in den ersten drei Spielen. Ich erwarte eine deutliche Steigerung mit Blick auf die Ziele, die wir erreichen wollen." Schon in zwei Wochen steht in der Champions League das Achtelfinal-Hinspiel gegen Paris Saint-Germain statt. Vor der Reise nach Frankreich können die Bayern noch in drei Pflichtspielen Fahrt aufnehmen - auf Mainz folgen die Ligaspiele in Wolfsburg und gegen Bochum.