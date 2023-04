FC Bayern München Hamann über Tuchel: Macht "konfusen Eindruck"

"Die Führung mag konfus sein, aber der Trainer macht in seinen bisherigen vier Wochen auch einen sehr konfusen Eindruck", sagte der frühere Bayern-Profi bei Sky90. "Wenn er die Meisterschaft auch noch verspielt, ist es klar, dass er angeschossen sein wird." Die Münchner hatten nach dem 1:3 bei Mainz 05 die Tabellenführung der Fußball-Bundesliga an Borussia Dortmund verloren.

"Ich habe selten einen Trainerwechsel erlebt, wo es kurzfristig schlechter wird. Genau das ist bei den Bayern passiert", sagte Hamann. Gegen Mainz habe die Mannschaft "wie von allen guten Geistern verlassen" gespielt, beim Pokal-Aus im Viertelfinale gegen den SC Freiburg habe der Auftritt des Teams einem "Hühnerhaufen" geglichen. Hamann kritisierte auch Tuchels Aussagen in der Öffentlichkeit sowie die Aufstellungen. "Du hast keinen Wettbewerb mehr außer der Bundesliga. Du hast zwei Spieler, die in Form sind: Coman und Sané. Und die spielen nicht." In der Champions League waren die Bayern an Manchester City gescheitert.