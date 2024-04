FC Bayern München: Hoeneß kontra Tuchel: Eberl will befrieden, Müller wie Kahn

"Es stehen zehn unglaublich wichtige Tage für uns alle an. Es gibt jetzt keinen schlechteren Zeitpunkt für irgendwelche Nebenschauplätze", sagte Tuchel. Zumal er sich angesichts der Verletzungen von Jamal Musiala, Leroy Sané und Co. um "Wunderheilungen" kümmern muss. "Es sind jetzt zehn Tage, in denen es um alles geht", betonte der Fußballlehrer.

Das Warm-up für das Halbfinal-Hinspiel am Dienstag gegen die Königlichen mit einem gegen Frankfurt schon in Real-Form treffenden Harry Kane geriet im Lichte des nächsten Ärgers für den Münchner Noch-Trainer in den Hintergrund. Um in dem von Tuchel bemühten Bild von der Wohnung an einer lauten Straße mit nervigen Nachbarn zu bleiben, dürften die Hoeneß-Worte für ihn wie dröhnende Heavy-Metal-Musik aus dem eigenen Wohnzimmer mitten in der Nacht geklungen haben.