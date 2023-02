FC Bayern München Nagelsmann nach Gespräch mit Neuer: "Thema beerdigen"

"Wir müssen aus den Köpfen kriegen, dass wir nur an Paris denken. Wir brauchen Rhythmus, wir brauchen Selbstvertrauen, weil wir nicht so mega im Flow waren die letzten Wochen und alles in Grund und Boden spielen", erläuterte Nagelsmann. Die Tabellenführung in der Liga soll auch ohne den gesperrten Joshua Kimmich unbedingt behauptet werden, um sich anschließend in Ruhe auf PSG konzentrieren zu können. "Eine Entscheidung in der Gegenwart hat immer Einfluss auf die Zukunft. Wir beeinflussen gegen Bochum ein Champions-League-Spiel mit", mahnte der Bayern-Coach.