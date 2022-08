Bundesliga Angstgegner Gladbach? Nagelsmann will Antwort auf dem Platz

Farke: "Du sollst Fußball nie in Angst spielen"

Auch Farke ist sich der Außenseiterrolle seiner Borussia bewusst. "Bayern München ist aktuell das formstärkste und heißeste Team in ganz Europa. Keine Mannschaft war bislang in der Lage, dieser Mannschaft Paroli zu bieten", betonte der 45-Jährige. Man wolle aber mutig sein. "Du sollst Fußball nie in Angst spielen", sagte Farke - und das schon gar nicht als medial ernannter Bayern-Angstgegner.

Bei den Münchnern ist die heißeste Preisfrage vor dem Anpfiff, wen Nagelsmann zum Start in die Schlag-auf-Schlag-Wochen mit maximal 20 Bayern-Spielen bis zur großen WM-Pause Mitte November auf den Platz schickt. "Es ist nicht so leicht, die erste Elf auszuwählen", bekannte der 35-Jährige: "Ich habe die Qual der Wahl."

Alphonso Davies ist wieder fit und kehrt in die Abwehrreihe zurück. Dafür muss einer der drei Innenverteidiger Matthijs de Ligt, Dayot Upamecano oder Lucas Hernández weichen. Auch die Nationalspieler Jamal Musiala und Serge Gnabry wollen nach dem jüngsten 7:0 in Bochum wieder in der Startelf stehen. Wobei Nagelsmann bei Super-Youngster Musiala zögert. Der 19-Jährige trainierte nach Adduktorenbeschwerden zwar wieder, habe aber "noch leichte Probleme", sagte der Coach.

Matthäus vergleicht Musiala mit Messi

Zum Topthema im Vorfeld wurde Musiala durch Fußball-Experte Matthäus. Dieser verglich die Spielweise des Youngsters mit der des mehrmaligen Weltfußballers Lionel Messi. "Er erinnert mich ein bisschen an Messi", sagte Matthäus. "Lionel hat natürlich auf einem extrem hohen Niveau über viele Jahre gespielt. Das muss Jamal noch beweisen", sagte Nagelsmann zur Matthäus-Aussage. Und: "Ich traue ihm das zu."

Musiala besitzt laut Matthäus das "Potenzial zum Weltfußballer". Er könne "Nachfolger von Robert Lewandowski werden, nicht jetzt, nicht übermorgen", meinte Matthäus - aber irgendwann. Zum Stichwort Lewandowski und den anstehenden Champions-League-Duellen mit dem FC Barcelona hatte Nagelsmann auch noch etwas zu sagen: "Ich habe es erwartet", sagte er zur Auslosung und dem Wiedersehen mit Lewy.

Man habe die "anspruchsvollste Gruppe" mit Barça, Inter Mailand und Viktoria Pilsen erwischt, urteilte Nagelsmann: Statt "Losgruppe Glück" heiße es diesmal "Mördergruppe". Und Nagelsmann hat "im Kopf schon meinen Film gedreht" zum Wiedersehen mit Lewandowski. Aber zunächst einmal gibt es den Fußball-Klassiker gegen Gladbach.