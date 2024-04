Er sei "ein bisschen" in seiner "Trainer-Ehre" verletzt. "Wenn wir was nachgewiesen haben im Trainerteam in den letzten 15 Jahren", sagte Tuchel, dann sei es, dass "junge Spieler immer einen Platz" im Training und im Spiel hätten. Bayerns Sportvorstand Max Eberl äußerte sich diplomatisch: "Das sind zwei Männer, die in ihrem Leben Großartiges geleistet haben. (...) Da braucht man nichts machen, das sind zwei Männer, die werden sich zusammenraufen."

Auch Rekord-Nationalspieler Lothar Matthäus verstand die Aussagen von Hoeneß nicht. Er fand sie so kurz vor dem Duell mit Real Madrid völlig fehl am Platz. "Diese Schlagzeilen braucht keiner, und Thomas Tuchel ist zu Recht verärgert, um es förmlich auszudrücken. Ich wäre stinksauer, so etwas geht nicht", sagte der frühere Bayern-Profi als Sky-Experte.