FC Bayern München: Tuchel nach beschlossener Trennung: Klarheit bringt Freiheit

München - Thomas Tuchel sieht in der beschlossenen Trennung zum Saisonende eine Chance für den FC Bayern und für sich selbst. "Es gibt Klarheit, und Klarheit bringt Freiheit. Freiheit ist immer gut, sowohl zum Spielen als auch zum Trainieren", sagte der 50-Jährige in München. Man brauche bei Entscheidungen nicht abzuwägen, welche "Langzeitwirkung" diese haben könnte. "Ich denke nicht, dass ich das einzige Problem bin, aber ich bin natürlich in der Verantwortung", sagte Tuchel, ohne ins Detail zu gehen.