FC Bayern München Tuchel zu Abstellungen im Januar: "Immer extrem unglücklich"

Kim nicht ganz glücklich

Auch der im Sommer aus Neapel verpflichtete Kim ist nicht ganz glücklich mit der Abstellung für das Asien-Turnier. Der 27-Jährige fürchtet, seinen Stammplatz bei den Bayern an Dayot Upamecano oder Matthijs De Ligt zu verlieren. "Wenn Upa und Matthijs in dieser Zeit gut spielen, werden die beiden wahrscheinlich auch danach erst mal das Abwehrduo sein", sagte Kim dem Nachrichtenportal "t-online.de". Er stelle sich darauf ein, im Februar um den Stammplatz kämpfen zu müssen - obwohl Coach Tuchel in den Hinrunde noch klar auf den Südkoreaner setzte.