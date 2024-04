FC Bayern: Nach Disput: Eberl erwartet keinen Einfluss auf Team

"Blablabla-Spruch "Fifty-Fifty""

Eberl geht davon aus, dass sich die "zwei Männer", also Hoeneß und Tuchel, "zusammenraufen und dann alles fokussieren", sagte Eberl. Man wolle die kommenden großartigen Spiele bestmöglich gestalten. "Das werden zwei Männer miteinander besprechen und dann ist die Sache erledigt."

Nach dem Hinspiel am Dienstag in der Allianz Arena fällt acht Tage später in Madrid die Entscheidung über den Endspieleinzug - mit guten Chancen. "Ich will jetzt nicht den Blablabla-Spruch 'Fifty-Fifty' sagen, aber ich würde sagen 'Fifty-Fifty'", sagte Eberl.