FC Bayern: Tormaschine Kane stottert - Tuchel: Im Training Weltklasse

Kane wirkt schwerfällig

0:3 in Leverkusen, 0:1 in Rom - trotz seiner Persönlichkeit läuft die Tormaschine Kane in der Misere nicht mehr wie in der Hinrunde. Der 24-fache Bundesliga-Saisontorschütze wirkt schwerfällig und ist plötzlich kaum noch eingebunden ins Offensivspiel. Dreimal traf der englische Nationalspieler nach der Winterpause, die er aus Premier-League-Zeiten nicht gewohnt war.