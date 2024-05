Viel Unterhaltung

Drei Verpflegungsstände kümmern sich um den Hunger der Gäste, unter anderem gibt es Pizza und Pasta. Ein großer Getränkestand und ein Bierbrunnen stehen ebenfalls bereit. Für die Unterhaltung der Kleinen gibt es eine Hüpfburg, Tischtennisplatten, Teqball, Mini-Spielfelder und eine Torwand. Ab 11 Uhr wird zudem ein DJ im Zelt unterhalten. Jonathan Heiny wird das Spiel moderieren. Eine Überdachung am Spielfeldrand wird die Zuschauer vor dem hoffentlich nicht eintretenden Regen schützen, aber Vorsitzender Leimgruber ist zuversichtlich und sagt: „Am Wetter soll es nicht scheitern, wir werden auf jeden Fall zusammen einen schönen Tag erleben.“

Die Spieler der FVF-Legenden, die Sponsoren und die Mannschaft aus Kaiserslautern werden um 14 Uhr in der Villa Musica des Musikvereins mit einem kleinen Empfang willkommen geheißen. Anpfiff ist um 16 Uhr. Die Spieler des FC Fahrnau werden in der ersten Halbzeit von Michael Gessner, in der zweiten Hälfte von Ralph Eckert betreut. Das Schiri-Gespann für das Match ist noch nicht bekannt.

Vorstand Leimgruber möchte die Besucher bitten, die Parkplätze bei der gegenüberliegenden Firma Gusstechnik zu benutzen. Der vereinseigene Parkplatz des FV Fahrnau ist für den Bus aus Kaiserslautern reserviert.