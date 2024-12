FC Zell: Sebastian Rupp übernimmt den Vorsitz von Jürgen Philipp

Finanzen: Auch wenn die wirtschaftliche Lage des Vereins konsolidiert wurde, werden doch bald große Herausforderungen zu bewältigen sein, teilt der Verein weiter mit. In fast allen Bereichen steigen die Kosten rapide an. Zudem stehen zahlreiche unaufschiebbare Investitionen in die Instandhaltung und Modernisierung von Platz, Sportheim und sanitären Anlagen an. Um diese stemmen zu können benötigt der Verein erhebliche zusätzliche finanzielle Mittel. Die Versammlung beschloss daher fast einstimmig eine moderate Anhebung der Mitgliedsbeiträge, die viele Jahre unverändert geblieben seien.