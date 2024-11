FDP Grenzach-Wyhlen: Liberale sehen sich auf einem guten Weg

Rückblick

Die Ortsvorsitzende Yvonne Ambros und ihre Stellvertreterin Anna Osterath gaben Ein- und Ausblicke in das Wirken vor Ort. Mit drei Sitzen ist die Partei weiterhin als Fraktion im Gemeinderat vertreten. Für diese gaben Felix Düster und Ralf Blubacher einen Einblick in ihre Tätigkeit und warben um Unterstützung. „Für die vielen Themen benötigen wir Experten. Also helft uns“, rief Blubacher den Parteimitgliedern zu und lud sie ein zu den Fraktionssitzungen. Gleich zu Beginn der neuen Legislatur konnte die FDP bereits einige Veränderungen bewirken. „Wir drehen den Spieß um und laden künftig als Gemeinde ein“, erläuterte er die Forderung, die Themen Verkehr, Barrierefreiheit und Pflege in offiziellen Ausschüssen künftig zu behandeln. Felix Düster betonte zu den „Neuen Ortsmitten“, dass möglichst viel Grün erhalten oder geschaffen werden soll. Auch werde es für die Wyhlener Planungen nochmals eine Bürgerbeteiligung geben, sobald eine Grundlage hierfür vorhanden ist.

Ambros und Osterath dankten den Mitgliedern für ihr außerordentliches Engagement im Rahmen der Kommunalwahlen. Alle 22 Listenplätze konnten früh belegt werden. Mit verschiedenen Aktionen und Veranstaltungen versuchte die Parte, sichtbar zu sein. „Es war ein Kraftakt. Dafür haben wir gute Ergebnisse erzielt“, bilanzierte die zweite Vorsitzende Anna Osterath.