FDP in der Krise Lindner will sich prüfen - wohin steuert die FDP?

Eine Pyramide und die Phase IV

Die FDP hatte das Papier zum Ampel-Ausstieg auf ihrer Webseite publik gemacht. Besonders ein Diagramm der "D-Day-Ablaufpyramide" mit mehreren Stufen, die mit dem "Beginn der offenen Feldschlacht" in "Phase IV" enden, führte zu öffentlicher Empörung - und Gespött in den sozialen Medien. Mit dem "D-Day" wird üblicherweise die Landung der Alliierten in der Normandie im Zweiten Weltkrieg in Verbindung gebracht.

Ausweislich mehrerer Umfragen drohte der FDP schon vor der Affäre das erneute Ausscheiden aus dem Parlament nach der geplanten Neuwahl des Bundestags am 23. Februar. An der Fünf-Prozent-Hürde war die Partei 2013 schon einmal gescheitert. Lindner führte sie 2017 dann wieder zurück in den Bundestag und 2021 in die Regierung mit SPD und Grünen. Er ist seit fast elf Jahren Parteivorsitzender.