Angreifer töteten derzeit jeden, der ihnen in den Weg komme, hieß es. Auch seien viele Häuser in Brand gesetzt worden. "Im gesamten Porgera-Tal herrscht Angst, weil verfeindete Stämme auf Vergeltung und Rache sinnen", schrieb die Zeitung "The National". Beteiligt seien viele Stämme, deren Angehörige im westlichen Teil von Enga lebten.

Anwohner flüchten in Minen-Camps

Die verzweifelte Bevölkerung habe sich in Bergarbeitercamps geflüchtet und harre dort ohne Lebensmittel im Regen aus. In der Nähe liegt die riesige Porgera-Goldmine. Es gebe derzeit nicht genügend Polizeibeamte in der Region, um gegen die Gewalt anzukommen. Weitere Details zu den Hintergründen der Massaker wurden zunächst nicht bekannt.