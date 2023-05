Fehlende Milliarden Geplatzter DFL-Deal und die Folgen: Schluss mit solidarisch?

Die Branchenführer FC Bayern München und Borussia Dortmund sehen ihre internationale Wettbewerbsfähigkeit akut gefährdet - und bislang ist die wichtigste Schlichtungsstelle ab dem 30. Juni unbesetzt. Die größeren Clubs werden sich "sicherlich auch darüber Gedanken machen, wie es für sie weitergeht", sagte DFL-Aufsichtsratschef Hans-Joachim Watzke, in Personalunion Vorsitzender der BVB-Geschäftsführung, am Ende der Pressekonferenz in Frankfurt/Main. Leicht angesäuert fügte er hinzu, mit "Solidaritätsthemen" solle ihm "bitte die nächste Zeit niemand mehr" kommen.

Bleibt die Liga wettbewerbsfähig?

Das öffnete den Raum für Spekulationen und Gedankenspiele, etwa die Neuorganisation der Bundesliga ohne den Unterbau der 2. Liga wie in der superreichen englischen Premier League. Oder die (teilweise) Vermarktung der Großclubs in Eigenregie, die in Spanien bis vor ein paar Jahren zur enormen Unwucht innerhalb der Primera División geführt hatte. "Vielen in der Liga ist das Thema Wettbewerbsfähigkeit offenbar nicht so wichtig, sonst hätte man den Weg ja frei machen können (für den Investoreneinstieg)", sagte Watzke.