Fehlerhafte Ampelschaltung: Rotlicht wird bald repariert

Es werde lediglich Grün angezeigt, schrieb er uns. Er habe dies dem Polizeirevier Weil am Rhein mitgeteilt. Wenn die Polizei so etwas mitgeteilt bekomme, leite sie dies sofort an die Straßenmeisterei weiter, in diesem Fall jene in Kandern-Wollbach, informierte auf Nachfrage unserer Zeitung ein Polizeisprecher.

Polizei informiert Straßenmeisterei

Deren stellvertretender Leiter Thomas Wehner teilte mit, dass dort die fehlerhafte Schaltung schon bekannt gewesen sei. Streckenwarte hätten festgestellt, dass das Licht am Peitschenmast nicht ordnungsgemäß funktioniere.