Feiertag Farbe, Cannabis und schlagende Frauen: Indien feiert Holi

Cannabis-Milchshake

Auch high sein ist in Indien an Holi ganz normal. Viele trinken das seit vielen Jahrhunderten genutzte Getränk Bhang aus Milch, Nüssen, Gewürzen, Kräutern sowie Cannabis - und dürften sich dadurch entspannter und euphorischer fühlen. Der anschließende Kater soll übrigens einem Alkohol-Hangover ähneln. Der Trunk ist wieder mit einem Hindu-Gott verbunden - diesmal Shiva.

Grenzenlos

Holi gilt als ein Fest, an dem die in Indien sonst starren Normen zur Trennung durch Religion, Kaste, Geschlecht, Alter und Status kurz aufgeweicht werden. Alle streichen einander Farbe ins Gesicht - egal ob Familie, Freunde, Nachbarn oder auch Fremde. Leider kann dies - gerade bei hohem Bhang-Konsum - auch zu sexueller Belästigung führen. Und darauf hören Opfer teils den traditionellen Spruch: "Sei nicht so, es ist Holi" (Bura na mano holi hai).

Frauen schlagen Männer

Wie oft in dem Riesenland Indien - es ist das bevölkerungsreichste der Erde mit 1,4 Milliarden Einwohnern - werden auch bei Holi verschiedene Bräuche gefeiert. Die einen tanzen in der Nachbarschaft, andere beten in Tempeln, viele essen süße Teigtaschen mit ihren Liebsten. Um die Stadt Mathura feiern die Leute mit einer ganz speziellen Tradition: Frauen schlagen Männer mit Stöcken und diese schützen sich mit Schildern. Sie spielen damit wieder einen hinduistischen Mythos nach. Gott Krishna soll seine Geliebte Radha sowie ihre Freundinnen geneckt haben - und diese sollen ihn mit Schlägen weggejagt haben.