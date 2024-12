Feiertage Training nonstop? So feiern Sportstars Weihnachten

Der 23 Jahre alte Eishockeyspieler Moritz Seider erlebt in diesem Jahr eine Premiere. "Es wird das erste Mal sein, dass meine Freundin und ich komplett alleine sind für uns", erzählt Seider, der für die Detroit Red Wings in der National Hockey League spielt. Gemeinsam fahren sie in "ein kleines süßes Hotel" in Richtung Lake Michigan. Das Trainingsprogramm werde sich eher in Grenzen halten. "Wir spielen 82 Spiele, da nutzt man jede freie Sekunde, um sich einfach zu regenerieren, auszuruhen, neue Kraft zu tanken."

Tennisstar Alexander Zverev kann aufgrund des Terminstresses Weihnachten nicht zu Hause feiern. "Das muss man sich mal durch den Kopf gehen lassen", sagt der 27-Jährige. "Wir haben keinen einzigen Feiertag frei mit der Familie. Keinen." Er fliegt schon am 19. Dezember nach Australien, wo rund um den Jahreswechsel traditionell die neue Saison beginnt, der United Cup ab dem 27. Dezember und die Australian Open ab dem 12. Januar.

Fußball-Bundestrainer Julian Nagelsmann feiert dagegen "wie immer, immer im Kreise der Familie." Der 37-Jährige freue sich sehr darauf. "Das wird sicherlich ein schönes Fest." Fürs neue Jahr wünscht er sich: "Erstmal Gesundheit für alle meine Lieben, für meine Familie, das ist das Wichtigste." Aus sportlichen Leistungen werde er versuchen, das Maximale herauszuholen. Aber, dass es allen gut gehe, das stehe über allem - "auch über sportlichen Erfolg".