Dick verschneite Landschaften sind nach der Vorhersage nur in den Alpen und den Höhenlagen von Bayerischem Wald und Schwarzwald zu erwarten. Am Vormittag des 24. Dezembers könne es aber auch noch oberhalb von 300 bis 400 Metern schneien - insbesondere im Alpenvorland, aber auch in den Mittelgebirgen. "Das wird aber im Laufe des Tages weniger, gerade in Nordrhein-Westfalen, Hessen und Rheinland-Pfalz", sagt Hansen.

Der Schneefall lässt im Laufe des 24. wieder nach

Flockenwirbel, Schneeregen und -schauer sowie kurzlebige dünnere weiße Decken gibt es voraussichtlich aber auch am Montag und an Heiligabend in einigen niedrigeren Lagen.