Turin - Gerade war hierzulande Michelin-Sterne-Rausch, jetzt kommt eine etwas ernüchterndere Gourmet-Restaurant-Bewertung für Deutschland heraus. Auf die trendaffine Liste "The World’s 50 Best Restaurants" schafft es unter die Top 50 diesmal nur ein Lokal in der Bundesrepublik. Das Drei-Sterne-Restaurant "Jan" in München landet auf Platz 50. Nach der Trend-Liste für Gourmets ist das derzeit beste Restaurant der Welt das "Maido" in Lima.