Feldberg/Belchen: Zwei Wanderer gerettet und an der Sesselbahn geübt

Am späten Vormittag wurde sie an den Belchen alarmiert. Drei Wanderer waren auf dem Belchensteig Richtung Belchengipfel unterwegs, als einer der drei über Kreislaufprobleme klagte und sich übergeben musste, berichtet die Bergwacht in ihrer Pressemitteilung. Ein Team von Bergrettern der Bergwachten Schönau und Wieden, die gerade an der Seilbahnevakuierungsübung an der Herzogenhornbahn beteiligt waren, fuhren an den Belchen. Nach dem Auffinden der Patientin 250 Meter unterhalb des Belchengipfels übernahmen sie die notfallmedizinische Erstversorgung und transportierten sie dann mit der Gebirgstrage bis zur alten Belchenstraße. Dort wartete bereits der Krankentransportwagen des straßengebundenen Rettungsdiensts.

Der zweite Einsatz

Gegen Mittag dann ein weiterer Einsatz auf dem Feldberg: 300 Meter entfernt von der St. Wilhelmer Hütte war ein Wanderer gestürzt und hatte sich am Fuß verletzt. Die Bergretter fuhren ebenfalls von der Übrung zur Einsatzstelle, übernahmen die notfallmedizinische Erstversorgung und übergaben den Verletzten an den straßengebundenen Rettungsdienst.