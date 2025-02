Feldberg/Notschrei: Wie wichtig Schnee für die Region ist

Aus ganz Deutschland kämen im Winter Menschen an den Notschrei, erklärte dabei René Fleckenstein. Er ist Geschäftsführer des Nordic Centers und der dazugehörigen Arena. Als Bundesstützpunkt ist die Arena ein Ort, an dem Spitzensportler trainieren und Wettkämpfe in Biathlon und Langlauf stattfinden. Auch Wettkämpfe der Para-Athleten finden hier statt. Daneben können Interessierte hier Langlauf lernen und genießen. Im Jahr bringe das Angebot etwa 160 000 Gäste an den Notschrei, von denen viele auch in der Region speisen und übernachten.

Tagesgäste von Zürich bis Mannheim fahren im Winter mit Ski und Snowboard auf den Feldberg. Von 300 000 Gästen pro Winter sprachen Johannes Albrecht, Vorsitzender des Liftverbunds Feldberg und der scheidende Geschäftsführer der Feldbergbahnen, Julian Probst. In Spitzenzeiten werde täglich über eine Million Euro an Wertschöpfung erwirtschaftet, die unter anderem in Unterkünfte und Gastronomien im Umkreis fließen.