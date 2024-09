Feldtag in Neuenweg: Zu wenige Tiere auf den Weiden

Grasnarbe verfilzt

Die Exkursion führte zunächst zu zwei Weiden in Vorderheubronn, die nicht so bewirtschaftet werden, wie sich die Naturschutzfachleute das wünschen. Untersuchungen haben ergeben, dass regelmäßig beweidete Flächen artenreicher sind. Das bezieht sich sowohl auf Pflanzen als auch auf Tiere. Auf der zweiten Fläche, die die Gruppe inspizierte, ist die Grasnarbe bereits verfilzt. Auf ihr ist der Altgrasfilz so hoch, dass sie die sogenannte natürliche Sukzession behindert. Landwirt Daniel Weiß sagte, es gebe zu wenige Tiere auf den Weiden des Schwarzwalds. Er betonte, dass es wirtschaftlich keinen Anreiz mehr gebe, Tiere auf die Fläche zu bringen. Es gebe auch zu viele behördliche Vorschriften. Hinzu komme, dass fast alle Landwirte in der Region, meist im Nebenerwerb, keinen Nachfolger für ihren Betrieb finden. Jürgen Vögtlin (Geschäftsführer von proECO Umweltplanung) pflichtete bei: „Heute will keiner mehr Tierbesitzer sein.“ Viele Bergbetriebe seien nicht bereit, sich Tiere anzuschaffen.

Wie man eine Weide gut bewirtschaften kann, zeigte sich am Nachmittag, als Fabian Eiche (Vorsitzender des Vereins „Weide- und Landschaftspflege Neuenweg“) zur Exkursion dazustieß. Der Verein hält die Landschaft offen an den Weiden am Südhang des Belchen, am Holder und am Nonnenmattweiher. Zehn Landwirte unter anderem aus Buggingen, dem Klettgau und dem Landkreis Waldshut bringen zum Weideauftrieb Anfang Mai ihre Rinder, Schafe oder Ziegen auf die Allmendweiden des Vereins – wo die Tiere dann für etwa 150 Tage Gras und Kräuter fressen. Eiche erklärte, dass die Tiere jede Weide zweimal besuchen. Auch andere Vereine sind in das Weidemanagement eingebunden: Die Tauziehfreunde Böllen stellen die Zäune auf, damit die Rinder nicht in den Wald entkommen. Die Jugendfeuerwehr Kleines Wiesental baut die Zäune wieder ab.