Fenno in Steinen Letzter Öffnungstag steht fest

Ursprünglich war „Fenno Kinderparadies“ ein Großhandel für Schul- und Kindergartenbedarf. Da sich Schulen und Kindergärten immer öfter direkt bei den Herstellern selbst eindeckten, verlagerte Fenno das Geschäft hin zum Einzelhandel, was am Standort an der Wiesenstraße aber gegen den Bebauungsplan verstößt. Im Jahr 2017 entspann sich dann ein juristisches Hin und Her, als ein Nachbar den Verstoß meldete.

Viel Unterstützung

Eingebunden waren die Gemeinde, das Landratsamt und das Regierungspräsidium. Am Ende stand fest: Fenno soll im September 2022 schließen. Im März vergangenen Jahres trat Feigher damit an die Öffentlichkeit. Sie erfuhr viel Unterstützung seitens der Bürger und der SPD, die das Thema wieder in den Gemeinderat brachte. Dieser sprach sich dafür aus, Fenno zu erhalten und entschied sich noch im Dezember 2022 für die Offenlage einer Fremdkörperregelung für Fenno. Der Weg endete aber Ende Juli mit der Ablehnung dieser Regelung.