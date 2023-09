Fensterbau-Handwerk Ausbildung versus Realität

Zu wenig Azubis, um eine Schulklasse zu bilden

Jörg Wiebeck, Leiter des Fachbereichs Ausbildungsberatung, Lehrlingsrolle und Gesellenprüfung bei der Handwerkskammer Freiburg, kennt das Problem. Er moniert, dass die Ausbildung als Metallbauer nicht ganz passgenau für Fensterbauer sei: „Der Rahmenausbildungsplan für die Glaser- und Fensterbauerlehre sieht eigentlich eine identische Anzahl an Unterrichtsstunden für Holz- und Metallfenster vor. Nur wird das leider selten an den Schulen so umgesetzt.“

Eine Folge des Dilemmas sei: Viele Kunststoff- und Metallfensterbaufirmen überlegten, welches das richtige Berufsbild für den Nachwuchs ist, das die passenden Lerninhalte umfasst. Auf der anderen Seite aber könne die Ausbildungsklasse an der Gewerbeschule Freiburg nicht stattfinden, weil zu wenige Auszubildende angemeldet worden seien. Und das, obwohl Unternehmen im Fensterbau ausbilden wollten und könnten. Alternativ zu Freiburg sei im Gespräch, ob die Gesellen den schulischen Ausbildungsteil in Karlsruhe oder Donaueschingen absolvieren können respektive müssen.

Eine unbefriedigende Situation, fand auch SPD-Landespolitiker Jonas Hoffmann. Er sieht die grün-schwarze Landesregierung in der Pflicht, mehr in die Beruflichen Schulen zu investieren: „Unsere duale Ausbildung ist ein Erfolgsmodell und weltweit ein Aushängeschild. Wer den Zustand vieler Gewerbeschulen und die knappen Mittel der Landkreise kennt, fragt sich, warum das Land den schulischen Teil unserer Ausbildung so stiefmütterlich behandelt.“

Bezug zur Realität wird vermisst

Unter dem Eindruck der modernen Maschinen beim Unternehmen der Familie Berger sieht Hoffmann Strukturen und Produktion gut für die Zukunft aufgestellt.

Die getrübten Aussichten beim Blick auf eine passende Ausbildung könne er nachvollziehen: „Eines ist glasklar: Lerninhalte und Übungspraxis in den Schulen müssen zur Realität in den Betrieben passen. Sonst verliert die Ausbildung an Qualität. Es ist Zeit, dass das Land massiv in moderne Ausstattung investiert.“ Zur Frage der Fensterbauausbildung sagte Hoffmann der Familie Berger, eine Anfrage ans Kultusministerium zu richten.