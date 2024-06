Ferien in Schopfheim: „Sommerfun“ für Kinder und Jugendliche

24 Veranstaltungen

Das Angebot umfasst 24 Veranstaltungen von insgesamt 18 Vereinen und Organisationen. Alle Aktionen sind kostenfrei. Neben vielen anderen Angeboten gibt es eine Kanufahrt auf dem Rhein von Murg bis Bad Säckingen mit dem Prof-Sportler Julian Joist, eine Sommer-Ski-Olympiade mit dem Skiclub Fahrnau, Naturabenteuer an der Kleinen Wiese mit dem Naturschutzbund Lörrach oder eine Wanderung mit einer Rangerin im Biosphärengebiet „Gamsbeobachtungspfad Brandenberg“. Zum wiederholten Mal laden der SVS zum „Spiel und Spaß im Oberfeld“ und der Plant-for-the-Planet Club zum Baumtag ein. Der Boule-Club Le Cochonnet führt die Heranwachsenden in das Boulespiel ein und auf dem Pudelplatz in Fahrnau erzählt Heike Brombacher, was einen Pudel auszeichnet.

Angebote machen unter anderem auch die Freiwillige Feuerwehr, die Polizei, der ADAC, der Motorsportclub, Sei-jin-kan Schopfheim und der Tennisclub. Kiwanis organisiert eine Übernachtung vom 15. auf den 16. August im Freizeitheim in Gersbach. Am Mittwoch, 31. Juli, wird für Vier- bis Achtjährige die Geschichte „Für Hund und Katz ist auch noch Platz“ in der Stadtbibliothek vorgelesen.