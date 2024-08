Ferienprogramm in Häg-Ehrsberg: Tauziehen mit einem Feuerwehrauto

Die Kinder wurden in vier Gruppen aufgeteilt und dann ging es los: Auf dem Programm standen Rund-Fahrten mit zwei Feuerwehrautos, Zielspritzen mit der Kübelspritze, Werfen mit Ringen auf Stäbe und ein Geschicklichkeitsspiel mit Golfbällen. Außerdem erfuhren die Kinder, wie die Feuerwehr alarmiert wird, wie sie einen Feuerlöscher bedienen können und was zur Ausrüstung eines Feuerwehrmannes gehört. Zudem mussten die Jungen und Mädchen in einem „vernebelten Raum Gegenstände auf dem Boden suchen, sich zu fünft an einem Paar Skiern fortbewegen und ihr Geschick mit den C-Rohren beweisen. Beispielsweise mussten sie dabei einen Ball durch zwei Kegel spritzen. Zudem traten die Kinder im Tauziehen gegen ein Feuerwehrauto an.

Zum Abschluss fanden sich alle unterhalb vom Gerätehaus ein und die Kinder durften mit Badehosen durch einen Sprühstrahl springen. Nach dem Abtrocknen bekamen alle Kinder Getränke, Grillwurst mit Brot und eine Sonnenbrille mit Feuerwehrlogo. Einige Kinder fragten schon, ob es im nächsten Jahr wieder so einen Tag bei der Feuerwehr gibt. Nach einem gemeinsamen Gruppenfoto mit dem Feuerwehrhund wurden die Kinder wieder von den Eltern abgeholt.