Fernsehen Aus für Yeliz Koç im Dschungelcamp: "Verstehe es nicht"

Polizei-Einsatz in australischem Dschungelcamp-Hotel

Abseits der TV-Kameras kam es in einem Hotel in Australien, das auch vom RTL-Dschungelcamp-Team genutzt wird, zu einem Polizei-Einsatz. Das bestätigte ein Sprecher des Fernsehsenders in Köln. Es habe aber zu keinem Zeitpunkt Gefahr für Leib und Leben von RTL-Mitarbeitern, Dschungelcamp-Teilnehmern oder deren Begleitpersonen bestanden, betonte er.

In dem Hotel werden abgewählte Dschungel-Kandidaten und ihre Angehörigen untergebracht. Nach Informationen von "Bild" hatte eine Frau in einem anderen Hotel Mitarbeiter angeblich mit einem Messer bedroht. Danach hatte sie demnach in dem auch von RTL genutzten Hotel eingecheckt. Wenig später sei dort die Polizei eingetroffen und habe die Frau verhört. Daraufhin habe sie das Hotel verlassen.