Fernsehen: Bei Raab-Kampf: Laura Wontorra berichtet vom Boxring

"Im Golden Circle werden neben den Ex-Box-Weltmeistern Dariusz Michalczewski und Firat Arslan zahlreiche weitere Promis vertreten sein. Moderiert wird das Top-Event von Elton, Kommentator ist Frank "Buschi" Buschmann." Niemand wisse, was die rund 14.000 Zuschauerinnen und Zuschauer in der Halle und das Millionenpublikum vor dem Fernseher erwarte, so RTL.

Auch Regina Halmich bringt sich laut der Mitteilung schon seit Monaten für ihren letzten Kampf in Topform: "Derzeit trainiere ich mehrmals die Woche, das ist nochmal so ein bisschen wie früher. Mein Anspruch ist, dass ich die bessere Boxerin bin und Stefan natürlich der bessere Entertainer. Für sein Comeback hat er einen schwierigen Weg gewählt, denn im Ring gibt es keinen Spaß. Auch wenn wir uns mögen und respektieren: Da wird es kein Pardon geben, da zählt nur noch Mann gegen Frau."