Fernsehen Claudia Obert und Lottokönig Chico bei "Promis unter Palmen"

Realityshow ist für heftige Streitigkeiten bekannt

Die Realityshow "Promis unter Palmen" geht nach einer längeren Pause in die dritte Staffel. Das Format ist dafür bekannt, dass sich Stars heftig in die Haare kriegen. Legendär war ein krasser Streit zwischen Modeunternehmerin Obert und Unterhaltungskünstlerin Désirée Nick in der für den Sender damals sehr erfolgreichen Staffel 1. Obert macht also nun zum zweiten Mal mit. Wenn sie sich gerade nicht streiten, treten die Promis in Spielen gegeneinander an - alles begleitet von vielen Kameras.

Staffel 2 stand unter keinem guten Stern: Die aufgezeichnete Show wurde nicht mehr bis zum Ende ausgestrahlt, weil Teilnehmer Willi Herren nach Ende der Dreharbeiten gestorben war. Als Folgeformat brachte Sat.1 die Realityshow "Club der guten Laune" in die Spur, deren Spielregeln denen von "Promis unter Palmen" sehr ähnlich waren. Der Sender verbannte sie wegen schwacher Einschaltquoten aber bald von der besten Sendezeit ins Spätprogramm.