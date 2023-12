Fernsehen: Das sind die Streaming-Tipps der Woche

Geschenkehorror: "Candy Cane Lane"

In der Komödie wird es weihnachtlich - und sehr chaotisch. Dafür sorgt Hollywood-Star Eddie Murphy ("Der Prinz aus Zamunda"). Er spielt darin den Vater Chris, der unbedingt den Nachbarschaftswettbewerb für die schönste Weihnachtsdekoration gewinnen will. Um zu gewinnen, lässt er sich von der Elfe Pepper helfen. Doch die hat nichts Gutes im Sinn. Mit einem Zauber schickt sie Unmengen schräger und magischer Geschenke in das idyllische Städtchen und sorgt für ein Riesenchaos. Zu sehen ist das bei Prime Video. In weiteren Rollen sind Jillian Bell ("Brittany Runs a Marathon") als Elfe Pepper und Tracee Ellis Ross ("The High Note") als Chris' Frau Carol dabei.

Identitätschaos: "Family Switch"

Auch in diesem Netflix-Weihnachtsfilm geht es rund. Jennifer Garner ("Yes Day") und Ed Helms ("Wir sind die Millers") erleben darin als Paar mit zwei pubertierenden Kindern und einem Baby die Freuden und Leiden des Elternseins. Schwierig genug. Doch es kommt noch schlimmer. Durch Magie sind über Nacht plötzlich die Körper der Familie vertauscht, von Vater Bill und Sohn Wyatt ebenso wie von Mutter Jess und ihrer Tochter CC. Und das Baby schlüpft in den Körper des Hundes. Wie sollen sie nun bloß ihren Alltag meistern? Und wie lässt sich der Zauber brechen? Emma Myers ("Wednesday") und Brady Noon ("Gregs Tagebuch") treten als Kinder auf. Ebenfalls mit dabei: Matthias Schweighöfer als Nachbar.