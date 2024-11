Fernsehen "Der Alte" wird 100 - TV-Star Rolf Schimpf hat Geburtstag

Er besucht die Schauspielschule in Stuttgart und spielt seit den 1950er Jahren Theater und steht vor der Kamera, etwa für die ARD-Krimireihe "Tatort" oder für die ZDF-Formate "SOKO 5113" und "Mensch Bachmann". 1986 folgte der Ruhm, als er für "Der Alte" Siegfried Lowitz alias TV-Kommissar Erwin Köster beerbte. Schimpf schaffte sich weltweit eine Fangemeinde, von Italien oder Frankreich bis nach Abu Dhabi, Brasilien und Südafrika.

Trauer, Umzug und das Glück des Ruhms

Nach dem Ausstieg 2007 wird es ruhig um ihn. 2010 zieht er mit seiner Ehefrau, der Schauspielerin Ilse Zielstorff, in eine noble Seniorenresidenz in München. Als seine "Ille" 2013 stirbt, nach fast 50 glücklichen Ehejahren, ist Schimpf untröstlich. 2023 muss er mit 99 Jahren die schöne Zweizimmerwohnung in der Seniorenresidenz aufgeben, aus finanziellen Gründen, wie es heißt. Er zieht in eine günstigere Einrichtung. Ein Zimmer ohne vertraute Dinge, sein Jäger-Fernglas oder den eleganten Spazierstock, wie Vetten und Volkmer berichten. "Im Altersheim im Münchner Süden werden die Patienten sauber gehalten und ernährt. Für mehr ist nicht Zeit", schreiben sie in ihrer Biografie "Überlebt - Rolf Schimpf wird 100", die Ende November erscheint.

Der Älteste aller Alten

Vergessen ist der Schauspieler aber nicht. Das ZDF will zum Ehrentag gratulieren und verweist auf viele alte Folgen mit Leo Kress in der Mediathek. Pierre Sanoussi-Bliss, in "Der Alte" jahrelang Schimpfs Assistent Axel Richter, schwärmt: "Rolf war als Kollege wirklich allererste Sahne", sagte er der Deutschen Presse-Agentur. Irgendwann habe er nicht mehr so gut gehört, "aber nahm beim Drehen verständlicherweise nicht ganz uneitel die Hörgeräte heraus". Dass er dennoch keine Einsätze verpasste, dafür sorgte Sanoussi-Bliss, in dem er den Älteren heimlich anstupste.