Berlin - Ein Krimi, der in die Welt der Kunst entführt, ist "Der Tod kommt nach Venedig" am Samstagabend (13. Juli) um 20.15 Uhr im Ersten. Anna (Alwara Höfels), eine in Wien arbeitende Physiotherapeutin und Mutter des 11-jährigen autistischen Paul (Filip Wyzinski), wird in der Lagunenstadt zu einer Ermittlerin wider Willen. Und deren Nachforschungen führen in eine undurchsichtige Kunstszene.