Fernsehen: Der Trend geht zu Edel-Dokus

In der sechsteiligen Dokuserie war Weltklasse-Model Delevingne um den Erdball unterwegs. Sie ging der Frage nach, wie mit Sexualität in verschiedenen Kulturen umgegangen wird und wie sehr kulturelle Vorstellungen unser Bild von Geschlecht prägen und beeinflussen. Für das Londoner Unternehmen hat es sich gelohnt: Die Reihe verkaufte sich in gut 100 TV-Märkte. In Deutschland streamte sie RTL+.

Branche boomt, aber schwierige finanzielle Situation

Allerdings: Auch wenn das Genre boomt, steht für die Akteure immer weniger Geld zur Verfügung. "Die finanzielle Situation wird immer schwieriger", beschreibt Messechef Mathieu Béjot die Lage. "Man muss internationale Partner finden, größere anspruchsvolle Vorhaben sind im eigenen Markt überhaupt nicht machbar", sagt er im dpa-Interview.

Insbesondere deutsche öffentlich-rechtliche Sender seien dabei zu einem "Felsen in der Brandung" geworden, wie es die Redaktionsleiterin von "Terra X", Friederike Haedecke, formuliert. So werden die Mainzer zusammen mit der BBC sowie France Télévisions nach 25 Jahren jetzt die Erfolgsreihe "Walking with Dinosaurs" fortsetzen.

Dass aber auch immer wieder "gutgemachte Dokus aus Deutschland" weltweit ankommen, darüber freut sich Elina Kewitz. Mit ihrem Vertrieb "New Docs" hat sie während der Messe "Europa glüht - Wie Hitzewellen unser Leben verändern" nach Österreich, Schweiz, Irland, Kanada und den Mittleren Osten verkauft.