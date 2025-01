Fernsehen "Die Toten vom Bodensee": Abschied von Kommissarin Hoffmann

Dabei geht es nicht um die gemeinsame Tochter, sondern um einen entführten Jungen. Tatverdächtig ist der ehemalige Zellengenosse von Antonio Zübert, der aus dem Gefängnis ausgebrochen ist. Doch damit Kommissarin Luisa Hoffmann (Alina Fritsch) an mögliche Informationen ihres Ex Zübert (Luka Dimic) kommt, will der seine Tochter sehen. "Ich will mein Kind beschützen. Koste es, was es wolle", sagt Hoffmann. Es nicht dem Mann "zum Fraß vorwerfen". Doch hat sie eine Wahl?

"Ich weiß, dass die Umstände beschissen sind", sagt ihr Kollege Micha Oberländer (Matthias Koeberlin). War das Verhältnis der beiden gerade etwas unverkrampfter geworden, heißt es jedoch schon wieder Abschied nehmen.