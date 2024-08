Ein gemeinsames Projekt der zwei Unterhaltungsprofis hält Bohlen prinzipiell für möglich: "Wir sind musikalisch zwar völlig unterschiedlich – ich mache erfolgreiche Popmusik, und er geht oft in eine andere Richtung – aber das heißt nicht, dass wir nicht zusammenarbeiten könnten." In der Jury seiner Castingshow "Deutschland sucht den Superstar" (DSDS) sieht Bohlen den Branchenkollegen Raab dennoch nicht: "Stefan ist nicht der Typ, der sich in eine Jury setzt. Dafür ist er einfach zu eigen." Aber es gebe ja noch andere Formate: "Wer weiß, vielleicht ergibt sich was Spannendes zwischen uns beiden."

Auf alle Fälle haben beide Prominente eine gemeinsame Vergangenheit von Sticheleien gegeneinander. "Stefan Raab hat mal gesagt, meine Songs hätten alle nur drei Harmonien – das ist totaler Schwachsinn", so Bohlen im "Bild"-Interview. Das Verhältnis zwischen Raab und ihm sei immer eine Achterbahnfahrt gewesen. "Mal feiern wir uns gegenseitig, mal gibt es wieder einen kleinen Schlagabtausch."