Die Musikerin war bei den Dschungelprüfungen immer wieder an ihrer Angst gescheitert. Am Vortag sollte sie sich in eine Solarbank legen, in die Schlangen reingelassen werden sollten, hielt es aber wegen der Enge nicht aus. Sportmoderator Jörg Dahlmann (66) und sie kamen mit leeren Händen zurück ins Camp, wofür Musikerin Edith Stehfest (29) mit Anna-Carina hart ins Gericht ging.

Die nächste Prüfung geht verloren

Keine Sterne bedeutet, nichts Richtiges zu essen. Zu allem Überfluss ging auch die Prüfung am 14. Tag verloren. Reality-Star Maurice Dziwak (26) und Model Lilly Becker (48) mussten in zwei übereinander gestapelten Duschen Sterne sammeln. Lilly musste in der oberen Dusche Schlüssel suchen, mit denen Maurice dann unten die Sterne von ihren Schlössern lösen sollte.