Auch Sportmoderatorin Jana Wosnitza zog mit ihrem Tanzpartner Vadim Garbuzov den Kürzeren und landete am Ende auf den zweiten Platz - trotz einer Pyro-Show im letzten Tanz, den sie US-Superstar Beyoncé widmete. Auch ihr Quickstep war nicht schlecht - aber Llambi entdeckte kleine Fehler. "Du hast es selbst gemerkt", sagte er im pädagogischen Ton. "Da denke ich mir: In diesem Finale, wo es so eng ist, muss alles stimmen."

Mit Schuhabsatz im Kleid verheddert

Bei Gabriel Kelly stimmte alles. "Niemand hat in dieser Staffel es geschafft, so gute Endpositionen hinzukriegen wie du", urteilte Llambi. Kelly müsse gewinnen. "Weil er der Beste dieses Jahr ist. Herzlichen Glückwunsch", sagte Llambi - obwohl die Show zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht vorbei war. Kelly und Dzumaev ließen sich nicht einmal von einem kleinen Fauxpas während ihres Tangos aus der Ruhe bringen. Dzumaev verhedderte sich mit ihrem Schuhabsatz im Kleid. Das Paar tanzte aber einfach ungerührt weiter.

Im Studio sprach Vater Angelo Kelly seinem Sohn Mut zu. "Ich habe dir oft im Leben gesagt: Es ist nicht immer wichtig, was du machst, sondern vielmehr wie du es tust", sagte er. "Wir sind so, so stolz auf dich und haben dich so lieb. Die ganze Family." In einem Videoclip grüßten weitere Mitglieder der Musiker-Großfamilie. "Du wirst es gewinnen heute Abend!", sagte Tante Patricia Kelly. Onkel Jimmy Kelly tanzte durch einen Garten ("Sogar mich hast du jetzt angesteckt.") Gabriel Kelly bedankte sich für die Unterstützung. "Papa, ich hab' dich lieb", sagte er. "Und dich natürlich auch Mama."