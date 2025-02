Fernsehen Ein König und politische Abgründe: Der Berliner "Tatort"

Berlin - 07.09 Uhr in der Hauptstadt, Rushhour an der Friedrichstraße. Ausgerechnet an einem der meistbelebten Orte in Berlin fällt am helllichten Tag plötzlich ein tödlicher Schuss. Das Opfer: Ein Ex-Politiker. Schnell wird klar: Für die Berliner "Tatort"-Ermittler Susanne Bonard (Corinna Harfouch) und Robert Karow (Mark Waschke) wird es im neuen Fall "Vier Leben" - am 16. Februar um 20.15 Uhr im Ersten - doppelt brisant.