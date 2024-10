Für Fans des Genres ist die Kombination der drei Reality-Szene-Größen im Kölner Container eine Art Fiebertraum. Heiter wurde einst 2017 in der Dating-Show "Love Island" bekannt, in der er auch auf Elena Miras traf. Die beiden gingen eine Beziehung ein, bald wurde Tochter Aylen geboren. Mittlerweile ist das einstige Liebespaar aber nicht mehr gut aufeinander zu sprechen. Vor dem Einzug in den Container erklärte Miras: "Ich würde sagen: Ich bin nicht böse auf ihn. Ich scheiß' auf ihn." Zudem sagte sie: "Ich hab' ihm viel zu sagen. Aber nicht vor den Kameras." Was kompliziert werden könnte bei einem von Kameras dauerüberwachten Haus. Miras gilt auch nicht als Frau, die ihre Impulse unterdrückt.

Die Realität holt Mike Heiter ein

Mit seiner neuen Partnerin Leyla Lahouar kam Heiter nach einer gemeinsamen Teilnahme am RTL-Dschungelcamp im Frühjahr 2024 zusammen. Schon in dieser Show hatte es reichlich Gesprächsbedarf gegeben, weil mit Kandidatin Kim Virginia eine weitere verflossene Liaison des stets gut frisierten 32-Jährigen mit am Lagerfeuer saß. Zeitweise nachdenklich hatte Heiter damals erklärt: "Ich will einfach mal nur Mike sein und nicht immer in Verbindung mit irgendeiner Frau." Die Realität holt den Reality-Star aber offenkundig immer wieder ein.