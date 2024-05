Erster Schluck Alkohol im Schützenloch

Ende Januar 1945 wurde Nowottny ebenso wie sein bis dahin freigestellter Vater zum "Volkssturm" einberufen. "Ich weiß noch genau, wie mein Vater und ich im Schützenloch nebeneinander standen, und mein Vater zog die Feldflasche raus und sagte: "Komm, nimm einen kleinen Schluck, das wird dir guttun. Es ist so kalt." Da habe ich den ersten Schluck Alkohol getrunken."

In einer Frontzeitung stieß der Vater auf eine Bekanntmachung, wonach alle Soldaten des Jahrgangs 1929 ins Sudetenland verlegt werden sollten. Mit Verweis auf diesen Befehl setzte der Vater durch, dass Friedrich nicht an die Front kam. "Mein Sohn nicht!", beschwor er einen Oberleutnant. "So erlebte ich dann den Abmarsch des Ersatzbataillons mit meinem Vater. Zwei Wochen später war mein Vater gefallen." Er hingegen konnte sich nach Passau durchschlagen. Dort wurde er erneut aufgegriffen und in Hitlers Geburtsort Braunau am Inn stationiert. "Ausgerechnet!"

Nun aber kamen die Amerikaner. "Anyone here who speaks English?" Ja, da war einer - denn Nowottnys Englischlehrer hatte ihn während seiner Schulzeit getriezt wie sonst nur noch der Mathelehrer. "Das war meine Rettung, nun war ich Dolmetscher. Captain Cox war der Stadtkommandant, mein Lebtag werde ich das nicht vergessen."