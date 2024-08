Fernsehen Frust und Streits: Dicke Luft im "Legenden"-Dschungel

In der fünften Episode der Sonderstaffel "Showdown der Dschungel-Legenden" gab es insbesondere zwischen den weiblichen Reality-Stars wieder Zoff. Giulia Siegel fühlte sich von Daniela "Danni" Büchner und Kader Loth provoziert. Die ärgerten sich wiederum über die aufbrausende Art der 49-Jährigen (Büchner: "Wir gehen alle aufs selbe Klo, also muss man nicht so tun").

Elena Miras stieg in das Gezeter ein und kritisierte Siegel für ihre Regelverstöße - sie teilte Zigaretten mit ihren Mitcampern, was nicht erlaubt ist. Hanka Rackwitz träumte schlecht und ließ das alle Teilnehmer spüren. Und Georgina Fleur weinte schließlich, weil sie sich von allen anderen unterschätzt fühlte. "Die machen mich fertig am frühen Morgen. Die sind so psycho", beklagte sie sich schluchzend.