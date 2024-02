Auch Fitness-Influencerin Sophia Thiel (28) landete in der zweiten Tabellenhälfte, zeigte aber, dass sie genügend Kraft hat, um wohl jeden männlichen Tänzer der Show für eine Hebefigur nach oben zu drücken.

Llambi über Schulz: "Der Takt ist dein Feind gewesen"

Ganz schlecht lief es für Unternehmer Tillman Schulz (34), der abgeschlagen auf dem letzten Platz landete. Llambi verglich ihn mit einem Schiffschaukelbremser auf der Kirmes. Das Urteil, das wenig Deutungsspielraum ließ: "Der Takt ist dein Feind gewesen."

In der Auftaktshow wurde auch festgelegt, welche Promis in den kommenden Wochen mit welchen Profi-Tänzerinnen und Profi-Tänzern trainieren und im Wettbewerb antreten werden. Detlef Soost etwa bekam die bei Fans beliebte Ekaterina "Ekat" Leonova zugeteilt. Musikerin Lulu wurde Profi-Tänzer und "Let's Dance"-Veteran Massimo Sinató an die Seite gestellt. Beide Kombinationen wirkten vielversprechend. Gabriel Kelly darf mit Malika Dzumaev über die Tanzfläche schwofen.

Es ist die mittlerweile 17. Staffel des Tanz-Formats, das nicht nur in Deutschland eine Erfolgsgeschichte hingelegt hat, sondern in vielen Ländern als jeweils eigene Fassung bekannt ist. Zum Teil gibt es sogar personelle Überschneidungen. Jurorin Motsi Mabuse etwa sitzt auch in der Jury des englischen Mutterformats "Strictly Come Dancing".