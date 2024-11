Fernsehen Geliebt von Großstädtern - "Kiosk-Kult" auf 3sat

Seit dem Jahr 2020 auch ein Kulturerbe

Denn hier treten auch Menschen, die einander kaum vom Sehen kennen, in Kontakt. Und gerade darum sind Büdchen heute wohl wichtiger denn je. Der Geschichte dieser Stätten, die sich seit dem 19. Jahrhundert in unserem Land verbreitet haben, gehen die Filmemacher Jeannine Apsel ("Die Tierärzte – Retter mit Herz") und Ingo Stabler ("Seelöwe & Co") in ihrer gut halbstündigen Doku "Kiosk-Kult: Am Dorfplatz der Großstadt" nach. Zu sehen ist der Film am kommenden Sonnabend (16. November) um 19.20 Uhr auf 3Sat.

In Gesprächen mit Betreibern und Kunden, Wissenschaftlern und nicht zuletzt dem Moderator und Komiker Guido Cantz (53, "Glücksrad") entfalten sich Aspekte einer Einrichtung, die in Nordrhein-Westfalen seit 2020 zum immateriellen Unesco-Weltkulturerbe gehört.