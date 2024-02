Fernsehen: Germanys Next Topmodel mit Jean Paul Gaultier

So wie die junge Frau, die vor allem dadurch auffällt, dass sie qualvoll langsam auf ihren High Heels zum Vorstellungstermin auf dem Laufsteg stolpert. Sie sei so aufgeregt, dass sie ihre Füße nicht mehr spüre, sagt sie noch - bevor Klum sie zum Schuhtausch auffordert. Und was sagen angehende Models, wenn sie in Schuhwerk schlüpfen sollen, in das Klum schon etwas "reingeschwitzt" (O-Ton) hat? Natürlich ja! Ohne Schweiß kein Preis, es muss offensichtlich nicht mal der eigene sein.

Marvin aus Bielefeld, der Sohn des Königs

Doch Selbstüberwindung allein bringt hier nicht weiter: Die Frau, die ihre Füße nicht spürt, scheidet aus. Stattdessen schaffen es eine vierfache Mutter und Marvin aus Bielefeld, dessen Vater König eines Dorfes in Ghana ist, in die nächste Runde. Der 22-Jährige lebe ein normales Leben in Deutschland, erzählt er, werde aber eines Tages wie sein Vater regieren - "überwiegend übers Handy".